En la noche de ayer, la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales) escogió a N’Golo Kanté como el mejor jugador de la Premier League durante la campaña 2016-2017, El centrocampista del Chelsea se hizo con este preciado galardón por delante de dos futbolistas de la talla de Eden Hazard (también del Chelsea) y Zlatan Ibrahimovic (Manchester United).

Igualmente, este organismo decidió otorgar el premio de mejor jugador joven a Dele Alli (Tottenham). El mediapunta, que acumula 16 tantos y 5 asistencias en lo que llevamos de curso, superó a su compañero Harry Kane y al delantero belga Romelu Lukaku (Everton).

The Men's PFA Players' Player of of the Year goes to....@ChelseaFC's @nglkante! Congratulations! #PFAawards pic.twitter.com/fK64Op8MVH

— PFA (@PFA) 23 de abril de 2017