El noruego estuvo cerca de recalar en Francia durante el pasado mercado de verano pero el fichaje se frustró a última hora: «Empezamos a hablar con el Real Madrid en verano, pero por razones administrativas no querían. Decidimos vernos a mitad de temporada para discutir su incorporación», ha asegurado el presidente del Rennes, René Ruello en TVR.

La llegada de Martin Odegaard parecía ya cerrada para invierno, e incluso el jugador había asistido a ver un encuentro del conjunto francés, pero el Rennes ha parado la operación ya que no quiere que el noruego esté de pasada en su club: «Si viene para seis meses va a jugar poco o muy poco, no está listo. Además, si contamos con él se marcharía pronto. El Rennes no es el club de formación de jugadores para otros equipos»