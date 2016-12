El seleccionador de la albiceleste ha hablado en el diario Olé donde ha dejado claro que Leo Messi no influye en la confección del equipo: «Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien. A los que creen que Messi me hace el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa».

Además, Edgardo Bauza dejó la puerta abierta a que jugadores como Carlos Tévez, Diego Perotti y Ezequiel Garay entren en futuras convocatorias: «No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado, tenemos una lista de 60 futbolistas. Tévez puede volver en cualquier momento, sabe lo que pienso de él. Estabamos siguiendo a Perotti. Garay es otro».