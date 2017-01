El delantero italiano ha confirmado que pudo ir a la Ciudad Condal cuando salió de la Juventus de Turín en 2015 pero no lo hizo porque iba a ser suplente: «Es verdad que en el pasado hubo interés del Barça, pero allí hubiera sido un recogepelotas. Con las tres estrellas que tiene en ataque, no hubiera jugado en absoluto. No me interesó porque quería jugar. Neymar, Messi y Luis Suárez habrían jugado incluso con una pierna y aún así marcarían la diferencia, así que no tenía sentido estar allí».

Además, Sebastian Giovinco ha asegurado que ha recibido una oferta del fútbol chino y no descarta emprender la aventura asiática en un futuro: «Mi agente me dijo que hay una oferta de China, pero no me dijo el club. Estoy contento en Canadá y no tengo intención de volver a Italia. China, quizá».