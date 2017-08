Jean-Michael Seri estuvo a un paso de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona. El día que debía anunciarse su fichaje, todo se frustró y el jugador continúa a día de hoy siendo jugador del Niza. Seri habló sobre el tema con Mundo Deportivo.

«Mal, me siento muy mal. No voy a mentir, estoy muy conmovido. Para mí, el fútbol siempre ha sido una celebración, una alegría. No he jugado este fin de semana. Mi sueño de ir al Barça esta roto, es terrible». También quiso hablar de cómo vivió los días en los que todo se frustró. «Me fui a casa feliz y al día siguiente me enteré de la noticia. Me sorprendió ver que el acuerdo se había derrumbado incomprensiblemente. Luego entré en la oficina para averiguar lo que había sucedido. Entonces exploté. Les aseguro que las paredes temblaron».

Seri asegura que la culpa es del Niza, que pidió más dinero faltando a su promesa, mientras que le Niza asegura que fue el FC Barcelona el que desestimó el fichaje del centrocampista sin razones aparentes.