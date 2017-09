Carlos Martínez sufrió una lesión de rodilla que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante muchos meses. Ahora está ya en la recta final de su recuperación y espera volver a disputar minutos. Es un "fichaje" para la zaga de la Real Sociedad.

«La rodilla está muy bien, ahora empezar con el equipo se nota mucho, pero la rodilla no me duele y hacer giros bruscos se nota. Por ahora todo lo que estoy haciendo la rodilla lo está asumiendo bien», ha asegurado el jugador, que termina contrato en 2018 aunque afirma que no le preocupa. «Es verdad que terminó contrato en 2018 y si recupero bien y puedo jugar, está claro que tendré más fácil seguir o lo que tenga que pasar. Pero no pienso en eso».