En la Real Sociedad ya están manos a la obra con la planificación de la plantilla de cara a la próxima campaña, y según la información del Diario Vasco, ya están claros los nombres que abandonarán la entidad donostiarra.

Ander Bardají saldrá cedido en busca de minutos, lo que facilitará la subida de Pablo Sisniega, del filial, para ser tercer portero. Entre Joseba Zaldua y Carlos Martínez uno cogerá la puerta de salida, ya que sobra un lateral derecho. Mikel González ya es prácticamente pasado del club y Héctor se le buscará salida después de su cesión en el Granada.

Gaztañaga, Markel Vergara, Granero y Canales tienen un pie fuera, los tres primeros no gozan de oportunidades, y el caso de Canales está aún pendiente de valoración, ya que quiere seguir pero contando con más minutos. Carlos Vela podría abandonar el equipo, ya que acaba contrato en 2018 y no tiene intención de renovar, por último los cedidos, Babic, Hervías, Capilla y Oyarzun, no cuentan, debido a su bajo rendimiento en la recién finalizada temporada y la intención del club es facilitar su marcha.