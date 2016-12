Comienza el año 2017 en apenas unas horas, y para la Real Sociedad va a suponer desembolsar los 7 M€ que cuesta comprar a Gerónimo Rulli. Fue cedido por el Manchester City en verano, que lo adquirió a Deportivo Maldonado para cederlo a la escuadra donostiarra, y ahora lo traspasará como recuerda el diario As.

Los ingleses se guardan una opción de recompra por valor de 14 M€ hasta junio de 2018. Ayer en rueda de prensa el portero se mostraba satisfecho al haberse resuelto su futuro: «Para mí en lo personal va a llegar con un reto nuevo y una ilusión nuevas. 2017 me va llegar siendo jugador de la Real al completo. Estoy feliz por seguir aquí e intentar cumplir todos los sueños que me he propuesto».