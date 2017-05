El extremo argentino del Leganés, Alexander Szymanowsky, es una de las opciones que baraja la Real Sociedad de cara a reforzar la plantilla para el próximo curso futbolístico, según apunta el diario As. Eusebio Sacristán quiere un jugador de banda y el citado futbolista parece bien colocado en las oficinas del club donostiarra.

El problema es su cláusula de rescisión, de 10 M€, una cifra que desde la Real no están dispuestos a pagar, menos cuando el argentino de 28 años no es su primera opción. El factor determinante con el que pueden jugar es que termina contrato en 2018 y de no renovar esta sería la última opción para recibir dinero por el traspaso del jugador. El extremo ha sido una de las referencias ofensivas del Leganés en su primera temporada en la Liga Santander, con 8 tantos en 28 partidos.