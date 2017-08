«Es cierto que el Barça ha hablado con nosotros. Se ha puesto en contacto y han mostrado su interés por el jugador. Pero hasta el momento no hay ninguna oferta oficial encima de la mesa. Eso es lo que podemos decir. La Real no tiene la intención de facilitar la salida de Íñigo a ningún club. Es un futbolista insustituible. La Real no quiere vender a Íñigo».

Estas declaraciones son de Loren, director deportivo de la Real Sociedad, que ha confirmado en rueda de prensa que el FC Barcelona quiere fichar a Iñigo Martínez. Aunque desde la escuadra donostiarra se siguen aferrando a los 32 M€ de la cláusula de rescisión del futbolista.