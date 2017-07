Pasado, presente y futuro bajo los palos de la selección italiana se resumen en dos tocayos. Se trata de Gianluigi Buffon y Donnarumma, actual dueño de la portería de la selección azzurra y el que está llamado a convertirse en su heredero. Precisamente por este motivo, el veterano guardameta de la Juventus ha sido consultado por Sky Sport acerca de lo que debería hacer el joven jugador del AC Milan con su futuro.

Así, a la vista de los rumores acerca de una posible oferta del Real Madrid por Donnarumma, Buffon destacó que «No doy consejos porque siempre me equivoco y eso añadiría caos a la situación», además de añadir que «Tuve una pequeña charla de 15 minutos con Gigio, pero no os puedo decir lo que le dije. No sé si se irá o se quedará en el Milan. Simplemente le dije que haga lo que le vaya a hacer feliz».