Se venía especulando en torno a esta cuestión largo y tendido desde hace tiempo y ahora es oficial. Rick Karsdorp, lateral holandés de 22 años que hasta la fecha defendía los colores del Feyenoord, se ha convertido oficialmente en nuevo futbolista de la Roma.

El futbolista ha firmado un contrato por las próximas cinco temporadas con el conjunto de la capital italiana, que desembolsa 14 M€ (5 M€ son un función de distintos bonus) por el fichaje. El jugador portará el número 26. Un nueva nueva noticia para la dirección deportiva encabezada por Monchi tras Hector Moreno.

Signed and sealed. Rick Karsdorp is an #ASRoma player!

https://t.co/Akcs9m14NJ pic.twitter.com/vkj75BiCgv

