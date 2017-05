Toni Kroos se ha asentado desde su llegada en 2014 como uno de los pilares del Real Madrid, equipo para el que suma 46 partidos este curso (4 goles). El alemán de 27 años es pieza fundamental para Zinedine Zidane y no se plantea nada que no sea seguir en el cuadro blanco.

Así lo ha confirmado en declaraciones al magazine Businnes: «No jugaré más en la Bundesliga, este capítulo ha terminado. No me veo volviendo al Bayern ni, por lo tanto, volviendo a Alemania. No puedo predecir lo que sucederá en cinco años, pero el objetivo es permanecer en el Real Madrid».