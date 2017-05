Ya ha asegurado en varias ocasiones Antonio Conte que no tiene la intención de abandonar el Chelsea en verano, donde tiene un proyecto a punto de ser campeón de la Premier League. Pero desde Italia y concretamente desde el Inter de Milán no pierden de vista al ex de la Juventus.

Así lo refleja ahora una información del Daily Mirror en la que se indica que el cuadro nerazzurro ya le ha presentado una propuesta importante a este técnico. Concretamente de 11 M€ por temporada, más la promesa de varios fichajes de primer nivel para tener un proyecto de garantías.