El joven extremo belga no ha logrado asentarse en el Betis durante la primera mitad de temporada, lo que ha hecho que el Chelsea revocase su cesión .Tras esto, el Anderlecht se interesó en hacerse con sus servicios, pero, tal y como ha declarado Charly Musonda Senior en HLN, no manejan esta alternativa: «Su vuelta a Bélgica no es una opción».

Además, el padre de Charly Musonda ha asegurado que solo manejan dos opciones de cara a lo que resta de temporada: «Solo hay 2 opciones. O Charly se queda en el Chelsea o irá cedido a la AS Roma. Se probará en los entrenamientos con el Chelsea y Conte tendrá la última palabra».