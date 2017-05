El eterno capitán de la Roma, Francesco Totti, parece que puede colgar las botas al final de esta temporada, tras una vida dedicada a su club: ídolo de la afición romana y leyenda en activo que será recordada cómo el mejor y más importante jugador de la historia del conjunto italiano.

Pero según TuttoMercattoWeb desde Turquía, concretamente desde el equipo en el que milita Samuel Eto’o, el Antalyaspor, quieren posponer la retirada de Il Capitano, con una oferta de 2 M€ netos en cada una de las dos temporadas que juegue en el fútbol turco.

Una oferta que no es la única, porque desde la versión americana del diario As afirman que Totti también tendría sobre la mesa la opción de fichar por el Miami FC, de la NASL, la segunda división estadounidense, al que ya habría dado el ’Sí’ de una forma verbal. Uno de los alicientes de este equipo es que Alessandro Nesta, amigo y ex compañero de selección lleva allí dos temporadas y podría ser clave en su fichaje.