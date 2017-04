«Sabía que era muy difícil quedarse por el proyecto deportivo y el momento económico que atravesaban. Siempre se hablaba de que tenían que venderme a final de temporada así que enseguida me di cuenta. A los cuatro meses ya sabía que no estaría allí por mucho tiempo».

Estas declaraciones que recoge la revista Líbero corresponden a Radamel Falcao hablando de su etapa en el Atlético de Madrid. El colombiano de 31 años, autor de 28 goles en 37 partidos con el Mónaco esta campaña, se encuentra de nuevo al máximo nivel tras varios cursos alejado de esa versión que lo catapultó a ser uno de los mejores delanteros del mundo.

Además el colombiano se ha sincerado sobre sus decisiones: «A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no que quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Y yo les diría a algunos periodistas, ¿por qué no trabajas en laCNN o en ESPN? Es lo mismo que en el fútbol. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro».