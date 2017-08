Después de ser relacionado esta mañana con la UD Las Palmas como puente hasta el Atlético de Madrid, Diego Costa sigue siendo noticia. Esta tarde tanto As como Marca nos dan informaciones diversas con respecto a su salida del Chelsea, ya que el primero de los rotativos madrileños la ve cercana.

Por otro lado, el segundo medio explica que el traspaso del jugador al Atlético de Madrid no podrá cerrarse este verano, algo que tampoco es una tragedia para el club rojiblanco porque no podría inscribirlo en ningún caso hasta enero. Ambas partes pueden seguir negociando en septiembre, ya que desde el club inglés quieren que el delantero vuelva, pida perdón y desbloquee la situación. No quieren los blues que siente un precedente para el futuro.