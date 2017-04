Antes de enfrentarse mañana al Granada en Liga, Jorge Sampaoli ha hablado hoy en rueda de prensa y obviamente ha sido cuestionado por las últimas especulaciones acerca de su futuro. «Yo me manejo solo, mis situaciones contractuales en los que cinco clubes que he estado nunca he tenido representatividad, me manejo solo», ha explicado a propósito de la reunión de su abogado, Fernando Baredes, con el presidente de la AFA.

El técnico prefiere solamente centrarse en el Sevilla, como también ha señalado: «Lo único que digo es como dice una canción de rock: ’La verdad está en la calle’. El resto es rumor, tratar de separar al sevillismo, nosotros estamos pensando todo el tiempo en Granada. En estos episodios hemos sido vinculados como tercera parte, pero pensamos en lo que viene, estando unidos todos vamos a lograr algo para el club muy importante. El resto no tiene que ver conmigo. ¿La cláusula? Si un jugador se va por la cláusula, por qué no puede hacerlo un entrenador».

No obstante, el técnico no descarta ninguna posibilidad: «Tengo contrato por dos años acá y tengo modificaciones de cláusula, hay que ver las intenciones del Sevilla, que el presidente me dijo que va a hablar conmigo cuando terminen las seis partidos, las posibilidades que tenga como profesional que todo el mundo las tiene, como tiene derecho un jugador de irse pagando la cláusula también las tiene un entrenador... pero todo esto se decantara en el tiempo, pero lo principal y definitorio tiene que ver con avocarme a lo que me corresponda y a la responsabilidad que tenga con este grupo de futbolistas par que el Sevilla juegue una final y trate de ganarla».