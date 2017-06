El mediocentro brasileño de 23 años, Gabriel Pires, llegó al Leganés procedente de la Juventus el verano de 2015 y pasó a ser propiedad del club pepinero el verano pasado después de un año de cesión. El centrocampista ha concedido una entrevista en el diario AS en la que resalta la cuestión de su futuro, tras una brillante temporada en Butarque, con incluso 5 goles en 34 partidos en la Liga Santander. Esto ya le hizo entrar en la agenda del Newcastle durante el mercado invernal.

«La verdad es que no creo que vaya a haber tantas ofertas, como se dice, que estén dispuestos a pagar mi cláusula. No he pensado demasiado en eso. Lo veo difícil. ¿Lo qué tiene que hacer el Lega para que siga? No sé… prefiero pensarlo más tarde», explicó el brasileño. De este modo, el jugador reconoce estar muy feliz en el Leganés, con el que podría seguir haciendo historia en Primera División si nadie le convence para cambiar de aires y abona su clausula que ronda los 10 M€.