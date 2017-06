Javi Eraso y Ager Aketxe son dos jugadores que pertenecen al Athletic Club pero que no tienen muchas opciones de disfrutar de demasiados minutos el curso que viene. El primero apenas participó en 13 partidos la campaña pasada y el segundo viene de estar cedido en el Cádiz. Ahora ambos tienen en común que son pretendidos por el Leganés.

Precisamente el entrenador del conjunto pepinero, Asier Garitano, ha hablado sobre ambos en declaraciones que recoge As: «El tema de Eraso, él conoce Leganés. Pero le queda un año de contrato y Ziganda fue el entrenador que lo tuvo en el Bilbao Athletic, el que mejor rendimiento le sacó allí. Es un jugador muy usado. No será fácil. Tendremos que hablar con el Athletic y saber también qué opina Javi. No lo veo sencillo. Y Aketxe viene de una lesión. Está en Segunda. Habrá que esperar cómo termina la temporada su equipo, cómo vuelve al Athletic, qué decide el Athletic y luego ver si ese perfil de jugador nos interesa para esta temporada».