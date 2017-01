240 minutos en Premier League y 74 en Liga de Campeones. Este es todo el bagaje del que puede presumir el argentino Leonardo Ulloa en el Leicester esta temporada. Sin embargo, y pese a que incluso el jugador ha solicitado el transfer request con el clara objetivo de cambiar de aires, el campeón de la Premier League no permite su salida.

Entre los que han llamado a su puerta se encuentran Alavés, Galatasaray y Sunderland, equipo este último que está dispuesto a ofrecer más de 7 M€ por su incorporación. Ahora, y a la vista de la negativa del conjunto entrenado por Claudio Ranieri, el jugador ha explotado.

De este modo, en declaraciones a Sky Sport, el jugador apuntó que «Estoy un poco triste por esta situación. Han sido dos años maravillosos en el club, pero ahora, dada mi situación, sin jugar y sin tener oportunidades, creo que lo mejor es irme y ser feliz en otro sitio». «El entrenador me ha dicho en los últimos tres meses que si llegaba una oferta por mí de 4 ó 5 millones de libras me ayudaría a irme. Por lo que sé, en estos momentos han llegado propuestas por esa cantidad, o mayores, que no están siendo estudiadas», añadió.