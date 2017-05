Acaba de ascender el Levante a Primera División, de forma que el cuadro granota tendrá que comenzar cuanto antes a planificar el siguiente curso. Una de las primeras cosas que quiere hacer el club levantinista es sellar la continuidad de su entrenador, Juan Muñiz.

«Yo creo que el club y nosotros tenemos ya una oportunidad buena de poder ir viendo situaciones. En mi caso, yo no quiero acelerar nada ni precipitar ninguna situación. Cuando tenga que llegar, llegará todo. Intentaremos llevarlo de la mejor manera posible. No cabe ninguna duda de que yo estoy muy agradecido al club porque me pusieron en las manos un proyecto importante y muy interesante. Me dieron esa oportunidad. Estoy encantado de estar aquí, pero no quiero forzar ninguna situación ni que tenga que ser en un momento determinado», afirmó el entrenador.

Por otro lado, Rober Pier, que está cedido por el Deportivo de la Coruña, también ha hablado de sus planes de futuro: «Tengo contrato con el Dépor el año que viene y ellos son quienes tienen que decidir. Si me dieran a elegir, no sabría qué elegir, sinceramente. En el Dépor tambié estaría muy feliz, porque soy deportivista de siempre, pero es que este año me he encontrado tan cómodo y también con la confianza del entrenador; con partidos y minutos. No me importaría estar aquí, me gustaría».