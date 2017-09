Marcelo Bielsa continúa siendo un hombre al cual no le importa decir lo que piensa y que siempre lleva por bandera la sinceridad. Esta vez ha elogiado a Laurent Blanc, tal y como se puede leer en unas declaraciones suyas que recoge el diario galo L’Equipe.

«Yo no debería ser parte de la Ligue 1 porque hay entrenadores franceses que no están a la cabeza de un grupo y que son mejores que yo. Por ejemplo, Laurent Blanc no está a la cabeza de un equipo y creo que Laurent Blanc es mejor que yo», confesó el técnico del Lille, un equipo que no atraviesa su mejor momento, ya que es el decimosexto clasificado de la Ligue 1.