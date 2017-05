Jürgen Klopp ha concedido una entrevista a The Times justo antes del último encuentro de la temporada para el Liverpool. Y en ella el preparador alemán no ha dudado en señalar a Steven Gerrard, recientemente retirado, como su sucesor al frente del combinado de Anfield cuando emprenda su carrera en los banquillos.

«Fue uno de los mejores futbolistas de la historia. En invierno del año pasado, cuando paró la liga en Estados Unidoss, e ejercitó con nosotros durante algunos entrenamientos y pensé: ’¿Qué es esto?’. Fue algo increíble. Le dije que cuando yo me fuera o el club me echara no me importaría saber quién sería mi sucesor, pero que me encantaría que fuera él. Haré todo lo posible para asegurarme de que recibe toda la información necesaria», afirmó el preparador.