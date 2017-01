Las nulas oportunidades de las que había dispuesto a las órdenes de Jürgen Klopp defendiendo los colores del Liverpool habían provocado un sinfín de rumores acerca de un posible adiós del zaguero francés Mamadou Sakho. De este modo, varios eran los conjuntos que se habían interesado en la llegada del galo para reforzar sus filas.

Su destino, tal y como acaba de confirmarse oficialmente, se encontrará defendiendo los colores del Crystal Palace, conjunto que pagará 3 M€ por su cesión hasta final de temporada y la parte proporcional de la ficha del futbolista.

BREAKING: #CPFC are pleased to announce the signing of @mamadousakho on loan from @LFC until the end of the season. #WelcomeMamadou pic.twitter.com/FSztfuCMQZ

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 de febrero de 2017