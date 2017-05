Vinculado con el FC Barcelona de cara a la siguiente temporada, Philippe Coutinho es a sus 24 años una de las figuras del Liverpool. Autor de 14 goles en 36 partidos esta campaña, el brasileño ha querido ahora zanjar los rumores por medio de unas declaraciones que recoge Sky Sports.

«Mucha gente me pregunta y no lo entiendo. Tengo un contrato largo con el Liverpool, dejo las especulaciones para la gente», afirmó el ex del Espanyol. Parece por tanto que esta opción se vuelve un poco más complicada para la escuadra azulgrana.