Diego Costa dejó claras sus intenciones de futuro después de la final de la FA Cup en la que el Chelsea no pudo conseguir la victoria frente al Arsenal. «Sólo hay un equipo si tengo que salir de aquí, sólo hay uno. No tengo intención de salir, estoy muy bien aquí, tengo dos años de contrato, pero si el club quiere venderme sólo hay un equipo al que dejé muy claro que me voy.Todo el mundo sabe el equipo que me gusta. ¿El Atlético? Sí, todo el mundo lo sabe, no hay problema», confesó el punta hispano brasileño.

Sin embargo la realidad no es otra que el Atlético de Madrid, según la información que recoge Mundo Deportivo, no pasaría de los 25 M€ para traer al ariete. El Chelsea ha rechazado nada menos que 80 M€ desde China y lo compró por 36 M€ hace 3 campañas.