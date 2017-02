El guardameta costarricense pasó por la Cadena Ser y respondió a cómo afronta los rumores sobre la llegada de un portero al Real Madrid: «Me motivan. Aquí juegan los mejores y si estoy en el Madrid es porque piensan que estoy entre los mejores. Si llega otro, no pienso bajar los brazos. Puedo aprender de él como lo hago con Casilla y Yáñez. También aprendo de De Gea por la tele, y de Courtois, de Buffon, de todos».

Además, Keylor Navas no piensa en marcharse aunque llegue otro portero ya que quiere jugar en el Real Madrid y piensa hacer todo lo posible por seguir muchos años más defendiendo la portería madridista: «Voy a luchar para poder estar muchos años aquí. ¿Si nací para jugar en el Madrid? Sí porque aquí estoy, pero no me considero indiscutible».