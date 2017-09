Después de conocer quiénes serán los candidatos a Mejor Entrenador, Mejor Portero y Mejor Jugador de 2017 para la FIFA, nos faltaba el premio al mejor gol. Y es que el máximo organismo del fútbol acaba de hacer públicos los 10 candidatos al Premio Puskas, que reconoce el mejor tanto del año en todo el planeta. Son los siguientes:

Kevin-Prince Boateng (Ghana/UD Las Palmas/23/10/2016)

Alejandro Camargo (ArgentinA/Universidad de Concepción/04/12/2016)

Deyna Castellanos (Venezuela/Selección Femenina sub’17 de Venezuela/24/10/2016)

Moussa Dembélé (Francia/Celtic de Glasgow/05/02/2017)

Olivier Giroud (Francia/Arsenal/01/01/2017)

Avilés Hurtado (Colombia/Tijuana Xolos/01/04/2017)

Mario Mandžukić (Croacia/Juventus de Turín/03/06/2017)

Oscarine Masuluke (Sudáfrica/Baroka FC/30/11/2016)

Nemanja Matić (Serbia/Chelsea/23/04/2017)

Jordi Mboula (España/FC Barcelona/22/02/2017)

Puskás Award voting is open! Make your pick for #TheBest goal of 2017.

Vote now https://t.co/iRYV28YFbp pic.twitter.com/x5Dt9bA2dj

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 de septiembre de 2017