Tras haber participado en 12 encuentros con el New York City la temporada pasada, Frank Lampard no siguió en el club estadounidense al acabar el último curso. Su contrato no fue renovado y el inglés se encuentra ahora a la espera de encontrar nuevo destino en Inglaterra.

Mientras tanto, desde medios como The Sun se empeñan en colocarlo de vuelta en el fútbol británico y tendría ya dos pretendientes. El primero el Crystal Palace londinense, para jugar en la máxima categoría. El segundo el Brighton, actual líder de la Championship que tiene muchas opciones de ascender.