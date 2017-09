La FIFA acaba de revelar los nombres de los candidatos al premio The Best que se otorgará al mejor portero de este 2017. Y son nada menos que Keylor Navas (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus) y Manuel Neuer (Bayern Múnich).

Estos tres guardametas compiten por este galardón del máximo organismo del fútbol mundial, y en unas semanas sabremos quién es el ganador.

Your candidates for #TheBest FIFA Goalkeeper 2017

@gianluigibuffon<br@NavasKeylor<br@Manuel_Neuer

Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/xOKBuGzJ8U

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 de septiembre de 2017