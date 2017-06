El Girona ya ha saboreado las mieles del ascenso a Primera División, pero pronto tendrá que comenzar la escuadra catalana a planificar el nuevo curso. De forma que el primer paso es asegurar la continuidad de su entrenador Pablo Machín, a quien el presidente Delfí Geli ha confirmado en el cargo.

El técnico ha dicho también que seguirá al frente del proyecto, en el que según Diari de Girona tendrá mucha presencia el Manchester City, club que tiene un acuerdo con el catalán por el cual muchos de sus jugadores pueden ir cedidos a Montilivi. Ahora tras el ascenso se espera que lleguen más efectivos desde Inglaterra.

Por otro lado, para acabar con la actualidad de este club, tenemos unas declaraciones de Jonas Ramalho, defensa de 23 años que no descarta volver al Athletic de Bilbao: «Nunca se sabe. Yo me formé allí, pero ahora pertenezco al Girona. Quiero mejorar como jugador, jugar en Primera... Lo que sí digo es que nunca hay que cerrar ninguna puerta, nunca se sabe lo que puede pasar. Siempre he querido jugar en el Athletic, quiero demostrar a todo el mundo que tengo nivel para poder jugar y ya se verá lo que pasa».