Luciano Spalletti acaba contrato con la AS Roma a final de temporada y no parece que esté cerca de renovar. Tal y como se recoge en una entrevista con France Football, el técnico italiano hipoteca su futuro a cómo acabe la temporada: «Si no puedo ganar me voy», aseguró el entrenador.

Una situación que hace que los dirigentes del club romanista se planteen alternativas para el banquillo, tal y como apunta Calciomercato.it. Eusebio Di Francesco es el mejor colocado debido a su pasado como jugador en la AS Roma y su gran labor en el Sassuolo. Otra opción de la que no importa el pasado es la de Roberto Mancini que, a pesar de haber entrenado a la Lazio, está en las quinielas para hacerse con el equipo en verano.

La alternativa española para el banquillo de la AS Roma es Unai Emery, que está supeditada a la llegada de Monchi como director deportivo. La opción más lejana es la de Carlo Ancelotti, un sueño para la afición romanista.