La renovación del futbolista argentino sigue en al aire a pesar de que todo parece encaminado para que se acabe dando y esto inquieta a la afición culé. Leo Messi tiene contrato hasta junio de 2018 y los grandes clubes de Europa están muy atentos por si su octava renovación desde 2005 se enquista.

Algo que sus compañeros no quieren que pase. Tanto es así que ninguno desaprovecha una oportunidad ante los micrófonos para pedir su renovación. Luis Enrique, Luis Suárez, Neymar y Gerard Piqué han mostrado su devoción por el argentino. Incluso Josep María Bartoméu se ha mostrado confiado en que Leo Messi acabe su carrera en el FC Barcelona, pero aún no han avanzado en la ampliación del contrato, tal y como apunta As.