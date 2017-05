Kylian Mbappé también ha hablado hoy con la prensa en la concentración de la selección de Francia, como su compañero Lacazette. En su caso, el delantero del Mónaco es pretendido por el Real Madrid y por ese motivo se le ha cuestionado por Zinedine Zidane durante su comparecencia.

«Son dos cosas diferentes. Soñé con el Zidane jugador, no con el entrenador. El Zidane jugador me sigue haciendo soñar, el entrenador es otra cosa. Es un gran entrenador, está consiguiendo grandes resultados y se está convirtiendo en un gran técnico, pero es el jugador el que me hace soñar», afirmó el ariete galo.

Por otro lado, el delantero se ha referido a su futuro y al consejo de Didier Deschamps de que necesita minutos para ir al Mundial de Rusia: «No va a guiar mi elección pero cuento con su opinión. Él es el entrenador del equipo de Francia. Pero, repito, no va a guiar mi elección».