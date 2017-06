Lucas Digne llegó al FC barcelona el verano pasado para reforzar el lateral izquierdo. El francés de 23 años tiene claro su papel en el conjunto blaugrana y también su futuro. Se ha especulado con una posible salida del carrilero galo en busca de un mayor número de oportunidades, pero Digne ha cerrado la puerta a estos rumores en una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo.

«Por supuesto que me quedo en el Barça. Sólo tengo un enfoque, un plan, y es jugar en el Barça en los próximos años. Nada más está en discusión. He oído hablar de rumores sobre mi salida, pero eso es basura, historias falsas», aseveró el jugador culé, dejando claras sus intenciones de seguir peleando por un puesto en el once del Barça, que pasará a estar dirigido por Ernesto Valverde la temporada que viene.