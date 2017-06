Insistentemente vinculado con el FC Barcelona, club al que se dice podría llegar gratis el próximo mes de enero, el centrocampista brasileño Lucas Lima (Santos) ha aprovechado las preguntas de Globoesporte para desmarcarse del cuadro catalán y asegurar que, por ahora, no ha tomado ninguna decisión relativa a su futuro.

«No me ha llegado ninguna oferta del Barcelona (...) Lo que yo hablé con Neymar sobre el Barcelona tiene que ver más con la curiosidad que por tener propuestas. No me ha llegado ninguna oferta. Cuando decida sobre mi futuro el primero en saberlo será el Santos. Es mi prioridad. Tuve ofertas del Crystal Palace y una fortuna desde China, pero no eran los equipos que esperaba. Sé que si juego bien con el Santos seguiré en la Selección, estaré más cerca del Mundial y eso es muy importante para mí», indicó.