Tras ganar el pasado domingo en casa del Real Madrid (2-3), el entrenador del FC Barcelona ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir mañana a Osasuna. Luis Enrique no quiere hacer cuentas de cara a la Liga y traslada el favoritismo para ganar el campeonato al eterno rival, el cuadro blanco.

«Son cuentas de la lechera. No sé lo que hará el rival, lo que haremos nosotros. Todos queremos sumarlo todo, pero no lo puedo controlar porque no sé lo que pasará. Lo que sí puedo controlar es llegar a los partidos en las mejores condiciones y en eso estamos», afirmó el asturiano, que no quiere fiarse del club navarro.

Además de hablar de nombres propios como Ter Stegen o Jordi Alba, fue cuestionado por Lionel Messi tras su gran partido del domingo y se refirió también a su futuro: «No tengo información para poder opinar al respecto. Me gustaría que acabara la carrera en el Barça, pero eso sólo lo puede decidir Messi».