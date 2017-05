Luis Enrique ha hablado en sala de prensa en la víspera de la final de la Copa del Rey, en su última comparecencia en una previa de partido del FC Barcelona. Aunque el asturiano, sorprendentemente, no ha descartado volver en un futuro a la escuadra azulgrana.

«Igual vengo el día 10 de julio y os doy una sorpresa. Vengo de tapado. No digas nunca jamás. Es mi casa, por qué voy a decir que no voy a entrenar al Barça. Lo tengo todo. Soy joven, simpático. Dirán que en estos tres años me he desgastado. Quién sabe. Igual dentro de un tiempo hay una posibilidad. Ahora voy a disfrutar del tiempo libre. Tengo proyectos personales pero a nivel profesional nada completo», afirmó el entrenador.

Obviamente se ha referido también al Alavés, a sus opciones para el lateral derecho, y de varios jugadores concretos como Messi, Neymar y Suárez. También se le ha preguntado por su balance en el banquillo: «Me interesa poco lo que haya dejado al equipo. Pertenecen al fútbol. Cuando te fichan es para ganar títulos y para ser fieles al estilo Barça y lo hemos sido al 100 por 100. Hemos sido imprevisibles y hemos conquistado títulos. Es una trayectoria positiva. Si he dejado A, B o C decidlo vosotros. Pero he hecho mi trabajo al cien por cien. El premio veremos si lo redondeamos mañana».