En una entrevista que hoy publica Marca en portada, Luka Modric ha hablado de muchos temas de actualidad del Real Madrid. Y obviamente ha sido cuestionado por su futuro, el cual solamente ve como jugador del cuadro blanco, ya que no quiere mirar más allá.

«Todavía no me lo he planteado. Me queda seguro, no voy a decir un número, cuántos años me quedan de fútbol. Pero si sigo trabajando así, y me cuido como hasta ahora, mi cuerpo, cosas que puedo mejorar... Claro que me gustaría, es mi sueño, pero vamos a ver qué pasa. En el Madrid la exigencia es máxima y tienes que estar siempre en el tope. Si no estás, llegan las dudas. Si sigo trabajando en mí mismo, en temas individuales, creo que tengo bastantes años por delante a este nivel. Porque yo quiero estar a este nivel», afirmó el croata.

También fue cuestionado por si se iría del cuadro blanco: «Seguro que no es una decisión fácil salir del Madrid. Cuando te vas de aquí, luego nada es lo mismo. Ahora estás en el mejor club del mundo, eso seguro, y de ahí sólo vas para abajo. Cada uno tendrá sus razones o sus motivos, yo no me veo, si continuo así yo voy a hacer todo lo posible para quedarme, pero las cosas en fútbol cambian rápido».