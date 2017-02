El conjunto andaluz no ha logrado la victoria en los últimos 5 encuentros con el técnico uruguayo al mando. Una situación que le ha puesto en aprietos aunque la plantilla está contenta con su trabajo: «A todos nos gusta ganar, es verdad que llevamos una racha mala en la que no encontramos esa victoria. Hay que tener tranquilidad, veo al equipo bien, juega bien, crea ocasiones, defensivamente hemos mejorado y no queda otra que seguir trabajando con la cabeza alta. Hay que apretar y dar un golpe encima de la mesa», aseguró Juankar en rueda de prensa.

Además, el defensa también habló en nombre del resto de la plantilla del Málaga a la hora de alabar la labor de Marcelo Romero: «Al final el primer culpable es el entrenador, pero Romero está haciendo un trabajo buenísimo, tiene a toda la gente enchufada, metida, con ganas, hay buen ambiente y eso es importantísimo para que un equipo vaya bien. Tanto yo como mis compañeros confiamos mucho en el míster».