Míchel, entrenador del Málaga desde hace tan solo dos meses, ha confirmado el fichaje de su hijo Adrián González por el equipo de la Rosaleda. El centrocampista de 28 años firmaría por tres temporadas más una cuarta opcional. «El día que fiché por el Málaga, me llamó (Adrián) para darme la enhorabuena y me dijo: ’La que me has liado’», explicaba el técnico madrileño en Cope, hablando con ironía para dejar claro que el fichaje estaba en curso antes de que el acabara en el banquillo malacitano.

No es la primera vez que padre e hijo coinciden, el ex-futbolista ya tuvo a sus ordenes a Adrián tanto en el Real Madrid Castilla cómo en el Getafe. Adrían está siendo uno de los jugadores importantes del Eibar esta temporada, teniendo un puesto casi fijo en el cuadro armero con nada menos que 7 tantos en su cuenta particular.