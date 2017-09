Míchel González, entrenador del Málaga, analizó la tercera derrota consecutiva que ha sufrido su plantilla desde que comenzó la competición liguera. De 3 partidos que se han disputado, el combinado andaluz no ha logrado puntuar en ninguno.

«Hay que mirar hacia adelante, no puedo dejar que mis jugadores me vean mal un sólo momento». Sobre su relación con la cúpula del club -algo que ha traído cola durante este verano por la planificación deportiva-, ha afirmado que «no hablo con él desde hace cuatro meses, principalmente hablo con el director deportivo, ya que el jeque vive en Qatar». El Málaga zozobra y su máximo dirigente parece estar ajeno a la situación de la entidad.