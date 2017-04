«Sí, es verdad que hay equipos interesados. Para mí es un orgullo y una satisfacción que reconozcan tanto trabajo, lo que he venido haciendo estas temporadas. Pero yo no soy un futbolista conformista. He pasado por Bélgica, Holanda y España, y he ido creciendo. La idea siempre es de mejorar, aspirar a más. Desde que llegué al Málaga siempre dije que estoy muy agradecido por darme la oportunidad de jugar en una Liga tan competitiva como la española. Aquí he crecido. Quiero seguir mucho tiempo, ese es mi objetivo».

Estas declaraciones que recoge Diario Sur corresponden a Roberto Rosales, lateral derecho de 28 años del Málaga. Es una de las piezas más importantes de la escuadra andaluza, con la que suma 33 encuentros (1 gol) en esta temporada el internacional venezolano.