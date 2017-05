«Iheanacho debe salir del City y encontrar un sitio mejor donde continuar con su progresión. Guardiola parece tener a sus propios jugadores, a los que quiere hacer jugar, y no puede ser que un jugador joven con gran potencial se esté desperdiciando en el banquillo. Kelechi ya había demostrado su calidad en el equipo antes de la llegada de Gabriel Jesús. No hablo en su nombre, sino en el de alguien involucrado en asesorarle. Por alguna razón, no se le ha dado la oportunidad de continuar su progresión en el City. Creo que Guardiola no le ha tratado de la manera correcta y que su carrera irá mejor en cualquier otro lugar».

Estas declaraciones que recoge Sportyou son de Olumide Olowu, representante de Kelechi Iheanacho. El nigeriano de 20 años pertenece al Manchester City, equipo para el que esta campaña ha anotado 7 goles en 27 partidos, pero parece que su salida puede ser inminente.