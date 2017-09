Yaya Touré vuelve a ocupar un segundo plano en los esquemas de Pep Guardiola, como le sucedió en el FC Barcelona. Ahora, en el Manchester City, vuelve a ocurrir lo mismo y el técnico español ya ha dado una respuesta ante la incógnita de porqué el futbolista no juega.

A todo eso, el representante de Touré, Dimitry Seluk, ha respondido y ha dicho que «Yaya se encuentra en una buena forma. Lo demostrará. Está a punto para jugar. Ahora es Guardiola quien debe decidir», enviando así un mensaje al técnico del combinado británico.

Yaya is in great shape. He will prove it. He is fit to play. It's up to Guardiola to decide. @City_Watch, @MirrorFootball, @SkySportsNews

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 13 de septiembre de 2017