Nolito fue fichado en verano por el Manchester City a cambio de 18 M€ y tras ser un fijo en las primeras alineaciones de Pep Guardiola, ha ido perdiendo claramente protagonismo desde invierno. El ex del Celta de Vigo apenas tiene ahora minutos y por eso ha dejado su futuro en el aire en declaraciones para Onda Cero.

«Desde diciembre no juego prácticamente nada y no soy de estar en un equipo donde no juego. Veremos qué pasa. Soy positivo y siempre pienso que lo mejor está por llegar. Cuando no juegas mucho la temporada se hace dura. No he hablado con Guardiola de los motivos», afirmó el atacante.