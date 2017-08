Zlatan Ibrahimovic ha vuelto al Manchester United. El ariete sueco de 35 años había abandonado la entidad inglesa al finalizar la temporada sin saber cuál sería su próximo equipo. Finalmente, ha optado por volver al United junto a José Moruinho.

No obstante, las condiciones de su contrato han variado con respecto al año anterior. Según explica The Sun, el delantero, ex del FC Barcelona y AC Milan, entre otros, recibirá la mitad de dinero en concepto de sueldo en comparación con su primer año en el vestuario de los red devils.