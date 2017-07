José Mourinho insiste en no hablar de Álvaro Morata, a pesar del reconocido interés que hubo a comienzos del mercado por parte del Manchester United en el ya exjugador del Real Madrid. Al volver a ser cuestionado por ese tema, quiso mostrarse tajante de nuevo.

«Ese tema es interesante para los que vivís hablando y escribiendo del Madrid, pero para mí no me vale de nada. Álvaro está en el Chelsea y para mí no me interesa. Le deseo mucha suerte y que sea feliz. Bueno que se quede detrás de nosotros si es posible».